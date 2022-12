Van Gaal sobre Memphis Depay: “ahora nos besamos en la boca”

La mañana de este jueves, 8 de diciembre de 2022, en conferencia de prensa, el director técnico de Países Bajos, Louis van Gaal, habló sobre Ángel Di María y la vez que el jugador argentino lo tachó como “el peor entrenador que ha tenido a lo largo de su carrera”, luego de no congeniar con el estratega en su paso por el Manchester United en 2014.

El estratega dijo que es una lástima que Di María se haya referido así, sin embargo, afirmó que “es uno de los pocos” futbolistas que tiene una impresión así, poniendo de ejemplo a Memphis Depay, quien estuvo también en ese plantel de la escuadra inglesa.

Van Gaal: "Di Maria calling me the worst manager he has ever had? He's one of the few players with this opinion. I'm really sorry about this and I find it sad he said this. Memphis had to deal with it too at Manchester, and now we kiss each other on the mouth." pic.twitter.com/tZo9mmsQiy

