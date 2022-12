Brasil abandona Qatar bajo la tristeza de no lograr el hexa

Brasil se despidió este sábado de Catar en silencio, sin hinchas que fueran a decirle adiós en el hotel donde se hospedó en Doha, luego de la eliminación ante Croacia en cuartos de final del Mundial.

Algunos jugadores, como el atacante Richarlison, y parte de la delegación salieron en dos autobuses del Westin Doha Hotel a las 08H42 GMT con rumbo al aeropuerto de la capital catarí, constataron periodistas de la AFP.

El astro Neymar no viajó junto a sus compañeros y sigue en Doha, según el portal Globo Esporte. La asesoría de prensa del ’10’ no respondió de inmediato a una consulta de la AFP sobre los planes del jugador.

Los brasileños despegaron en un chárter pasado el mediodía con rumbo a Londres, donde harán una parada antes de seguir para Brasil, según el cronograma informado por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

En la capital inglesa deben quedarse los futbolistas que actúan en Europa y que finalmente viajaron en el avión contratado por la CBF, la cual no detalló cuáles jugadores fueron transportados en ese vuelo.

The Brazil team bus leaving this morning after their penalty shootout defeat to Croatia last night at the World Cup. pic.twitter.com/n5u760Pr7V

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 10, 2022