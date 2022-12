La emotiva despedida de Van Gaal de la Selección de Países Bajos

Louis van Gaal terminó su tercera etapa al frente de la Selección de Países Bajos tras la eliminación ante Argentina y a partir del 1 de enero lo relevará Ronald Koeman. A sus 71 años, el entrenador podría colgar su famosa libreta, que tanto le dio hasta el último día. Al final del encuentro, se dirigió a sus jugadores muy emocionado. “La vida sigue”, dijo. “Esto es una experiencia de la que siempre tendríamos que estar orgullosos”.

Gracias a la estrategia de Van Gaal, Países Bajos llevó la eliminatoria a la prórroga y posteriormente a los penaltis. “Es una jugada que habíamos ensayado”, afirmó Memphis Depay tras el partido. El delantero del Barcelona es uno de los que agradeció el trabajo de su entrandor, con quien durante su carrera tuvo sus más y sus menos. “Es un entrenador legendario, sabe lo que hace”, apuntó.

También el capitán Virgil van Dijk se rindió a su técnico. “Es una leyenda. Siempre intenta formar un buen equipo, un gran bloque, y lo ha demostrado otra vez”. El central del Liverpool transmitió el sentir del vestuario: “Tiene su forma de pensar, de hacer las cosas, y su carácter. Es muy exigente, pero siempre demuestra que puede crear un equipo fuerte. Tiene un gran palmarés y seguro que todo el país está muy orgullos de él. También los jugadores estamos orgullosos, por lo que nos ha aportado siempre y en especial en este Mundial”, comentó.

Louis van Gaal leaves Dutch national team as already planned before the World Cup. 🚨🇳🇱 #Qatar2022

Ronald Koeman signed the contract as new head coach in April — he’s already in charge as new Netherlands manager. His return was already official. 🟠🤝🏻 pic.twitter.com/4AN2tDxwsu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2022