Deschamps: “Marruecos tiene tantas posibilidades como nosotros de pasar”

Este martes el técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al cruce que tendrán los Galos ante Marruecos en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Dentro de sus palabras, Deschamps se mostró positivo y dejó elogios para sus jugadores y también para el combinado de Marruecos, el cual se ha convertido en la sensación del campeonato tras dejar fuera a rivales como Bélgica, en fase de grupos; a España, en octavos de final; y a Portugal en la ronda de las mejores ocho selecciones.

“Marruecos tiene tantas posibilidades como nosotros de pasar, está a un 50%. Tienen un gran apoyo de la grada, harán mucho ruido, pero estamos preparados para un ambiente contrario”, expresó Deschamps.

Dentro de las cualidades destaca que el rival no solo es un equipo defensivo, ya que sino no siguieran en competencia. “Son fuertes en defensa, pero tienen otras cualidades, sino no no habrían llegado tan lejos. Son ordenados, presionan muy bien y son efectivos cuando atacan”, añadió el campeón del Mundo como jugador en 1998.

Griezmann, entre los destacados de su plantilla

El atacante del Atlético de Madrid ha mostrado una mejor faceta con Francia que con su club y esto le ha hecho recibir los elogios de Deschamps en rueda de prensa. “Tiene esta capacidad de cambiar la cara del equipo. Siempre piensa en colectivo por encima de todo. Trabaja fuerte, le gusta igual defender que atacar y juega para el equipo. Está con una mentalidad muy intensa”, expresó.

Sobre la plantilla evitó hacer comparaciones con la que cosechó el título en 2018, pero añadió que han habido cambios en algunos jugadores que les servirán para intentar revalidar la corona. “Algunos jugadores han cambiado, encontraremos dificultades y hay que tener un buen espíritu equipo. Estamos preparados para esta oportunidad”, expresó.

“Tenemos experiencia, es un placer estar cada día con estos jugadores y este staff. La unión es lo que nos da estos buenos resultados”, concluyó Deschamps.