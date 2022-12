Rivaldo se rinde ante Messi y quiere verlo campeón en Qatar 2022

El exfutbolista brasileño, Rivaldo, no tuvo “pelos en la lengua” para decir que quiere que Argentina se corone como campeón de la Copa del Mundo de Qatar y envió un emotivo mensaje a Messi. “Te mereces este título”, dijo la leyenda brasileña. Cabe recordara que Argentina selló este martes su pase a la gran final luego de haber goleado a la Croacia de Luka Modric.

Después de la eliminación de Brasil en los cuartos de final de la Copa de Qatar, Rivaldo dejó claro que sin la “Canarinha” y sin Neymar su selección favorita al título es la Argentina, de Lionel Messi. Además, el exfutbolista expresó que apoyará a Messi, pues ha hecho méritos para levantar el título.

#EUMundial | 🧤 Casillas reapareció como comentarista para el Argentina-Croacia y encendió las redes por sus comentarios sobre la albiceleste. #Qatar2022https://t.co/BMlIv72SCl — El Mejor Equipo (@EUDeportes) December 14, 2022

Las palabras de Rivaldo a Messi

“Ya no tenemos a Brasil ni a Neymar en esta Final de Copa, así que me quedo con Argentina. No hay palabras para ti, Messi, antes merecías ser campeón del Mudno, pero Dios sabe todas las cosas y te coronará este domingo, te mereces este título”, escribió Rivaldo en su cuenta personal de Twitter.

Sus palabras generaron diferentes reacciones en las redes sociales, pues los seguidores de la albiceleste aplaudieron a Rivaldo, mientras que sus detractores lanzaron algunas críticas.

-->

Já não temos o Brasil nem o Neymar nesta final de copa então vou ficar com a Argentina. Sem palavras para você Messi 👏🏻👏🏻👏🏻 você já merecia ser Campeão do mundo antes, mas Deus sabe de todas as coisas e vai te coroar neste domingo, você merece este título. pic.twitter.com/BeRyiC8J70 — RIVALDO FERREIRA (@RIVALDOOFICIAL) December 14, 2022

El último Mundial de Messi

La “Pulga” está muy cerca de hacer historia con su selección y alzar el único trofeo que se le ha negado, en el que será su último Mundial, como lo confesó hace algunos días a un reconocido medio argentino.

“Seguramente sí, seguramente el partido de la final sea mi último partido. Son muchos años para el siguiente Mundial y no creo que me dé. Terminar de esta manera, es lo máximo”, le dijo al diario “Olé”.

Por otro lado dijo sentir “mucha felicidad, poder terminar mi recorrido en los Mundiales jugando mi último partido en una Final. Es algo emocionante todo lo que vi en este Mundial, lo que vivió la gente, cómo lo está disfrutando la gente en la Argentina”, dijo tras la goleada a Croacia.