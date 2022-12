“Atentan” contra la familia de Lautaro Martínez en Qatar

Agustina Gandolfo, pareja del futbolista argentino Lautaro Martínez, denunció en redes sociales el terrible momento que vivió parte de su familia en la Copa del Mundo en Qatar 2022, y es que, según dio a conocer que a un integrante de su familia le sirvieron un vaso de jugo con vidrios en un prestigiado restaurante, lo que puso en riesgo su vida.

De acuerdo con lo que contó la también influencer, hace unos días su hermana y su cuñado, quienes también se encuentran en Qatar, salieron a un shopping donde pidieron una bebida. Sin embargo, tras beber la mitad de su orden se dieron cuenta que en el interior del vaso había pedazos de vidrio.

Por este motivo, la seguridad del centro comercial indicó a los jóvenes a que acudieran a un hospital, ya que de haber ingerido uno de los cristales, éste podría causarle un daño grave. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones.



También contó que también acudieron a la embajada, ya que no estaban del todo seguros cómo funcionaba el sistema de salud, principalmente por el idioma.

Posteriormente, Gandolgo contó que fueron contactados por el dueño de la marca de jugos, quien minimizó la situación y los culpó por lo ocurrido.

“Nos contactaron con el dueño de la marca de jugos, el cual minimizó todo. Nos dijo que no pasaba nada y hasta nos acusó de que nosotros habíamos metido los vidrios o que pudieron haber entrado, no sé cómo, porque no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”.