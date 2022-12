El tuit de un jugador del Real Madrid para Messi que tuvo que borrar

La Selección Argentina consiguió el pase a la final del Mundial de Qatar 2022 tras derrotar a Croacia por 3-0 en las semifinales y todo el mundo del futbol contempla al equipo albiceleste, que queda a un paso de hacer historia.

El equipo de Lionel Scaloni fue de menos a más y ahora está a un partido de quedarse con la Copa del Mundo. Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador del encuentro luego de marcar un gol de penal y darle una asistencia a Julián Álvarez tras una gran acción individual. El capitán argetino lideró al equipo y sorprendió a todos con una gran jugada ante Joško Gvardiol, uno de los mejores centrales del torneo.

Al ver su gran actuación, un jugador del Real Madrid decidió dedicarle un tuit a Messi. Pero se armó un revuelo total y terminó eliminándolo. ¿Qué pasó? Muchos hinchas del “Merengue” lo cuestionaron por su mensaje y también varios brasileños.

