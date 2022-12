Elon Musk confirma que renunciará como CEO de Twitter

El magnate Elon Musk anunció el martes que renunciará como CEO de Twitter una vez encuentra a un reemplazo, al parecer honrando el resultado de la encuesta que él mismo lanzó, en la que preguntó a los usuarios de la red social si él debía dejar la dirección de la plataforma y la mayoría respondió de forma afirmativa.

“Renunciaré como director ejecutivo tan pronto encuentre a alguien tan tonto como para aceptar el puesto”, escribió Musk en Twitter, añadiendo que después de eso solo se ocupará de los equipos de programación y servidores en la plataforma.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

