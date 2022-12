VIDEOS: Los daños que causó el fuerte sismo de magnitud 6.4 en California

Un fuerte sismo de magnitud 6.4 sacudió la madrugada de este martes, 20 de diciembre de 2022, la costa del norte de California, informó el Servicio Sismológico de Estados Unidos (USGS), que descartó una alerta de tsunami para las costas estadounidenses.

El temblor, que según el USGS se registró 40 kilómetros al suroeste de la ciudad portuaria de Eureka, causó daños leves y cortó el suministro de energía eléctrica a casi 72 mil abonados en el condado de Humboldt. “No hay electricidad en todo el condado. No llame al 911 a menos que tenga una emergencia inmediata”, tuiteó la Oficina de Servicios de Emergencia de Humboldt la mañana del martes.

El USGS también informó que se habían registrado alrededor de una docena de réplicas en el área, que se encuentra unos 400 kilómetros al noroeste de San Francisco.

Notable quake, preliminary info: M 6.4 – 12km WSW of Ferndale, CA https://t.co/PxdJCcDwFH

El sismo, asimismo, causó el derrumbe de una carretera, bloqueando el acceso a la ciudad de Fernbridge, según informó la reportera del canal de televisión KAEF, Dania Romero. Además, fotos y videos publicados en las redes sociales mostraban ventanas rotas y artículos caídos en las casas.

WATCH: #BNNUS Reports

Footage from the 6.4 earthquake that struck Northern #California's downtown #Fortuna. pic.twitter.com/VxcsJIVW5c

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 20, 2022