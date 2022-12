FIFA investigará el ingreso de ‘Salt Bae’ a la cancha en la final del Mundial

La FIFA confirmó que está investigando las circunstancias que llevaron al famoso chef ‘Salt Bae’ a ingresar al campo el domingo en la final de la Copa Mundial que conquistó Argentina en Qatar.

El famoso dueño del restaurante, cuyo verdadero nombre es Nusret Gokce, fue visto en el campo después de la final tratando de tomar selfies con jugadores argentinos, incluido Lionel Messi, y celebrando la Copa del Mundo. Algo que incómodo a varios jugadores.

Nusret Gökçe a.k.a Salt Bae has been drawing a lot of flak online for his antics during the finals of the FIFA World Cup 2022.https://t.co/NDb7DYiuLF#Entertainment #celebrity #celebs #GDNOnline #GDNNews pic.twitter.com/DUJ3iE5GhI

— Gulf Daily News (@GDNonline) December 21, 2022