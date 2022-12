Pablo Centrone habla sobre la actual plantilla de Xinabajul-Huehue

El club Xinabajul-Huehue se sigue preparando para el arranque del Torneo Clausura 2023. A partir del próximo torneo, el equipo huehueteco estará al mando del técnico argentino Pablo Centrone, que llegó en sustitución de Silvio Fernández.

Xinabajul-Huehue, por el momento solo ha confirmado las bajas de Silvio Fernández y Andrés Quiñónez, asimismo confirmó los fichajes del arquero Manuel Sosa y el técnico Pablo Centrone, sin embargo, el propio técnico argentino señaló que ha sido un mercado de fichajes difícil para el equipo huehueteco.

Pablo Centrone critica a los agentes del medio nacional

En entrevista en el Súper Deportivo de Emisoras Unidas, el técnico argentino Pablo Centrone afirmó que la actual plantilla de Xinabajul-Huehue “es muy corta”, tampoco se animó a dar nombres de quienes pueden continuar y quienes pueden salir.

“Estamos muy contentos, el plantel lo hemos visto durante 6 días y hemos visto una gran disposición, es un gran grupo, pero estamos cortos, tenemos solo 13 jugadores profesionales, es un plantel muy corto para poder planear algo”, señaló el argentino.

Centrone, también lanzó duras críticas a los agentes del medio nacional, asegurando que “piden fortunas” por algunos jugadores y se los terminan llevando otros equipos con mejor capacidad económica.

“Estamos buscando jugadores, hemos presentado varios planes, pero esto no es culpa de la directiva, con los que hemos hablado se los llevan otros equipos, pero no importa, el grupo que está acá lo está haciendo muy bien. Todavía estamos hablando de los jugadores que pueden venir, no nos podemos adelantar, la verdad todavía no está concluido, los representantes vienen y piden una fortuna, vamos a tener que seguir luchando, es un mercado muy difícil”, sentenció Pablo Centrone.

Xinabajul-Huehue debutará en el Torneo Clausura 2023 visitando a Comunicaciones, el partido se jugaría el fin de semana del 21/22 de enero, horario aún por confirmar.

El club de Huehuetenango finalizó el Apertura 2022 en la posición 10 con 26 unidades, logrando un buen colchón de puntos en la lucha por no descender, Mixco y Santa Lucía ocuparon las últimas plazas y buscarán la salvación.