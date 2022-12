Video: bomberos denuncian a automovilista que les obstruyó el paso

Bomberos Voluntarios denunciaron que cuando atendía una emergencia médica este 26 de diciembre un automovilista les obstruyó el paso sobre la 13 calle entre 5ta. avenida, en dirección a la avenida Petapa.

En las imágenes se observa como el conducto se adelanta y obstruye el paso del vehículo de emergencia, poniendo en peligro a los bomberos y a los demás conductores.

“Cubríamos una emergencia médica y quien manejaba este vehículo se puso frente a la ambulancia y hacía giros bruscos para no dejarnos pasar, no sabemos qué lo motivó, pero le pedimos abstenerse a esas acciones y le decimos que estamos para servirle NO como bomberos sino como Amigos”, manifestó el oficial de Bomberos, William González, quien compartió el video.

No ceder el paso a unidades de emergencia, en este caso ambulancias, representa una multa tránsito de mayor cuantía, según lo establece el Reglamento de Tránsito.

Según el artículo 127 de esa ley, “los vehículos de emergencia públicos y privados, tendrán prioridad de paso ante todo vehículo y usuario de la vía pública, siempre que estén en servicio. En tal situación están obligados a utilizar señales luminosas en movimiento y sirenas”.

En el caso de la ciudad se sanciona con una multa de Q25 mil al conductor que no ceda el paso a ambulancias, de acuerdo Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala.

Montejo explicó que cada PMT decide el monto de la multa a imponer cuando se comete esa infracción.