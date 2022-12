El Australian Open se prepara para el regreso de Novak Djokovic

El disparo de salida de la temporada 2023 de tenis sonará el jueves en Australia, donde acuden los mejores jugadores del planeta, entre ellos el serbio Novak Djokovic, de regreso al país que le expulsó hace un año después de un lío político-jurídico sobre su estado vacunal.

Tan solo 39 días después de los Masters, que cierran tradicionalmente la temporada, todos los tenistas de los circuitos WTA y ATP tienen ya las maletas hechas y han acortado las fiestas de fin de año en familia. Dirección “Down Under”, donde se celebra a partir del día 16 de enero el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

En el circuito masculino, una de las revelaciones de 2022 fue Casper Ruud, finalista en Roland Garros y en el US Open, que busca en 2023 un primer título Grand Slam y el N.1 mundial del ranking ATP, ocupado por el prodigio español Carlos Alcaraz.

“Si puedo convertirme en N.1, es quizás en un futuro cercano, si logro una buena gira (australiana)”, valoró Ruud, que arranca la temporada 1.000 puntos por detrás de Alcaraz.

A sus 36 años, Rafael Nadal ya lo ha ganado todo, con 22 títulos de Grand Slam, pero todavía no quiere colgar la raqueta a pesar de un dolor recurrente en el pie.

“Los últimos meses no han sido fáciles para mí. Mi principal objetivo es ahora recuperar buenas sensaciones sobre la pista, ser competitivo”, aseguró el miércoles ‘Rafa’, quien desechó la idea de que este Abierto de Australia 2023 sea el último de su carrera.

Pero el jugador más esperado en este arranque de temporada no participará en la United Cup: Novak Djokovic llegó el martes a Australia y participará desde el domingo en el torneo de Adelaida.

El serbio regresa a Australia después de haber vivido en enero de 2022 el episodio más oscuro de su carrera. Sin vacuna contra el Covid-19, intentó saltarse la obligación vacunal en vigor por aquel entonces en Australia con una exención, que fue considerada injustificada por las autoridades australianas y le costó al serbio la expulsión del país, después de una estancia en un centro de retención, críticas de la clase política australiana y un recurso judicial.

