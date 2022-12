Avatar 2: ¿Tom Cruise reaccionó sobre el récord que le quitó Kate Winslet?

Luego de romper el récord logrado por Tom Cruise y Mabel Cadena, Kate Winslet se llevó la corona como la persona que más tiempo aguantó la respiración bajo el agua en ‘Avatar 2‘. Tras el triunfo, la actriz comentó que el actor estadounidense ya está fastidiado de escucharlo.

Con el estreno de la anhelada secuela de Avatar, la euforia por Pandora y los Na’vi volvió a las salas de cine con ‘Avatar: El camino del agua’.

Sam Worthington y Zoe Saldaña regresan como Jake Sully y Neytiri, acompañados de Kate Winslet. La nueva cinta de James Cameron ya se coloca como una de las favoritas para arrasar con la temporada de premios que está a nada de comenzar con los Globos de Oro 2023 el 11 de enero.

Winslet interpreta a Ronal, la líder del clan Metkayina en el que la familia Sully busca refugio. La tribu se ubica en los arrecifes de Pandora, así que están habituados a comunicarse y pelear bajo el agua. Es precisamente por ese aspecto que la actriz tuvo que entrenar duramente para aguantar la respiración bajo el agua durante largos periodos de tiempo.

“Cameron sabe qué tan lejos puedo llegar y los retos a los que me gusta enfrentarme, así que tenía sentido que él me considerara para el papel de Ronal”, declaró Winslet, añadiendo que se identifica con el personaje porque las dos son madres y líderes íntegras.

La protagonista de Mare of Easttown entrenó durante meses buceo libre y aprendió a sostener la respiración para prepararse como Ronal. Finalmente, Kate aguantó la respiración por siete minutos y 15 segundos, rompiendo el récord que Tom Cruise y Mabel Cadena habían establecido con anterioridad.

Fue durante las filmaciones de Misión Imposible: Nación secreta en 2015 que el actor de Top Gun: Maverick estuvo seis minutos y seis segundos bajo el agua sin respirar.

Al respecto, Winslet comentó que no ha escuchado hablar a Cruise sobre su pérdida del primer lugar. “Pobre Tom. Osea no lo conozco en lo absoluto, nunca lo he conocido en toda mi vida, pero estoy segura que está harto de escuchar la historia sobre cómo rompí su récord. Pero me encantó… Estuve sorprendida de lo bien que lo logré y cómo sigo mejorando en ello”, comentó.

Por el momento, el famoso actor no ha comentado nada al respecto y muchos fans comentan que él se encuentra concentrado en grabar otra película de Misión Imposible.

