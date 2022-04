Revelan primeros detalles de la secuela de “Avatar”

“Avatar: The Way of Water” es el nombre que Disney seleccionó para esta cinta que promete desbancar el éxito de la primera, la cual fue todo un éxito y hoy en día es una de las primeras cintas más taquilleras junto a “Avengers: Endgame” y “Titanic”.

Con lentes 3D, los asistentes a la convención anual CinemaCon disfrutaron de las primeras imágenes de esta nueva cinta, con los personajes Na’vi nadando en los océanos y surcando el cielo del planeta Pandora.

“Les puedo garantizar que la espera valió la pena”, dijo Tony Chambers, jefe de distribución de Disney.

Además agregaron que “Avatar: The Way of Water” será estrenada en diciembre y estuvo a cargo del productor Jon Landau.

Será toda una secuela

Se espera que Avatar se convierta en toda una saga épica, explicó su director James Cameron.

“Queremos de nuevo desafiar los límites de lo que el cine puede hacer”, dijo Cameron.

También brindó detalles de los personajes principales Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), quienes están de vuelta pero con una familia.

El primer adelanto mundial de Avatar: The Way of the Water tendrá lugar exclusivamente junto a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, o lo que es lo mismo, el próximo 6 de mayo únicamente en las salas de cine donde se proyecte la próxima película multiversal de Marvel Studios.

“Avatar: The Way of Water” se estrenará en diciembre.

