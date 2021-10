Disney revela la fecha de lanzamiento de todas las películas de Avatar

El director y productor, James Cameron, lleva años trabajando en las secuelas de Avatar.

Avatar 2 es posiblemente una de las películas de ciencia ficción más esperadas de esta década.

Han pasado 12 años desde que la primera película entretuvo a millones de personas. El director y productor, James Cameron, lleva años trabajando en las secuelas de Avatar.

Dan a conocer fechas de lanzamiento

Disney dio a conocer las fechas de lanzamiento de Avatar 2. La producción de la misma se ha retrasado ocho veces.

Según el anuncio de julio, la segunda película de Avatar está programada para llegar a la pantalla grande el 16 de diciembre de 2022, seguida de tres secuelas respectivamente: 20 de diciembre de 2024 (Avatar 3), el 18 de diciembre de 2026 (Avatar 4) y el 22 de diciembre de 2028 (Avatar 5).

Ahora que Walt Disney ha reorganizado las fechas de lanzamiento de varias de sus próximas películas, los fanáticos se preguntan sobre Avatar 2 de James Cameron ¿Se retrasará nuevamente la fecha? Nada es oficial, pero parece que hay una gran posibilidad de que las secuelas de Avatar obtengan nuevas fechas.

Disney ha retrasado las fechas de estreno de varias de sus próximas películas, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness‘ del 25 de marzo al 6 de mayo, ‘Thor: Love and Thunder‘ del 6 de mayo al 8 de julio y ‘Black Panther: Wakanda Forever‘ de 8 de julio al 11 de noviembre.

Con la secuela de ‘Black Panther’ cambiando a noviembre, el lanzamiento de ‘The Marvels’ se pospuso para principios de 2023. Como parte de la reversión, ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ se modificó del 17 de febrero al 28 de julio de 2023.

Junto con el diluvio de retrasos de Marvel, Disney ha cambiado ‘Indiana Jones 5‘ hasta el 30 de junio de 2023. La película aún sin título, protagonizada por Harrison Ford como el arqueólogo de capa y espada con sombrero de fieltro, se estrenará el 30 de junio de 2023, en lugar de 29 de julio de 2022.

Cuatro películas sin título de 2023 de Marvel, 20th Century y la división de acción en vivo de Disney se han eliminado del calendario, mientras que una película de Marvel sin título se ha trasladado del 10 de noviembre al 3 de noviembre de 2023.

Disney’s full release schedule, don’t worry ‘Avatar 5’ is still scheduled for December 2028 pic.twitter.com/pXE3UOHShk — Fandom (@getFANDOM) October 18, 2021

El estudio ha sido sacudido por la pandemia de COVID-19. En consecuencia, sus horarios de películas se retrasaron varias veces. Muchas películas se han estrenado simultáneamente en cines y plataformas digitales.

