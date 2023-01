Bañándose en el hospital, así se dejó ver Jeremy Renner en plena recuperación

El actor estadounidense Jeremy Renner publicó este jueves un video en Twitter de “un día de spa”. Lo anterior, en el hospital durante su recuperación de una lesión traumática al ser atropellado por un pesado vehículo quitanieves.

“Un día no muy bueno en la Unidad de Cuidados Intensivos se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi madre”, señaló el actor. En la filmación se escucha a Renner contar que era su primera ducha “en una semana o algo así”.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023