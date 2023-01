FOTO. Damar Hamlin reaparece apoyando a los Buffalo Bills

El jugador de los Buffalo Bills Damar Hamlin, quien el lunes pasado se desvaneció después de sufrir un choque con un un rival durante el Monday Night Football, ha regresado a la escena.

Este sábado se filtró una imagen donde Hamlin aparece en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico de la Universidad Cincinnati, dando muestras de su recuperación.

Hamlin, de 24 años, sufrió dos veces un paro cardíaco después de un choque durante el partido contra los Bengals de Cincinnati.

Damar Hamlin escribió un mensaje de agradecimiento a quienes han estado pendientes de su recuperación:

Manifestó que lo sucedido “sólo me hará más fuerte”. “¡Es un largo camino, sigan rezando por mí!”.

Damar Hamlin just posted this: He's watching today from the hospital: pic.twitter.com/6EIsQtg9zN

— Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 8, 2023