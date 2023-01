Famosos actores se pierden los Critics Choice Awards tras dar positivo a COVID-19

Medios internacionales informaron que Colin Farrell y Brendan Gleeson se perderán los Critics Choice Awards tras enfermar de COVID-19. Los actores de ‘Banshees of Inisherin’, que compiten por Mejor Actor y Mejor Actor de reparto respectivamente, no pudieron asistir al evento. La noticia fue confirmada en Twitter por el editor de Variety, Marc Malkin.

Here we go again. Just confirmed that #colinfarrell and #brendongleeson won’t be at #CriticsChoiceAwards tomorrow because they have both tested positive for COVID. pic.twitter.com/i9CFkOccTl

— Marc Malkin (@marcmalkin) January 15, 2023