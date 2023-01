Critics Choice: Lily James deja atrás el papel de “La Cenicienta” y cautiva con vestido transparente

Lily Chloe Ninette Thomson, conocida por su nombre artístico Lily James, es una actriz y modelo británica. La famosa es conocida por sus papeles como lady Rose MacClare en la serie dramática de época Downton Abbey, como Cenicienta en la película de Disney, Deborah en Baby Driver, como la joven Donna Sheridan en Mamma Mia! Here We Go Again y como protagonista interpretando a Pamela Anderson en la serie de Hulú Pam & Tommy.

Con un cabello oscuro, la actriz deslumbró en su paso por la alfombra roja de los Critics Choice Awards. La celebridad decidió utilizar un diseño diferente y a la vez muy sensual. James optó por un vestido lleno de transparencias.

La actriz dejó claro que ha dejado atrás su papel como “La Cenicienta” y como Pamela Anderson, y ha dejado ver su lado más provocativo. “Qué hermosa, me encanta como luce”, “Una princesa tanto en películas como en la vida real”, “Luce sensacional”, “Hermosa y divina”, “Me encanta su vestido que aunque sea transparente no es exhibicionista”, fueron algunas reacciones de sus fans.

Lily James has quickly become a best dressed lock #CriticsChoiceAwards pic.twitter.com/GeecgPkr6z — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) January 16, 2023

La gala número 28 de la Critics Chocie Awards reconocerá a lo mejor de la industria cinematográfica y televisiva con galardones para los proyectos, actores, actrices y realizadores más destacados del último año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @lilyjamesofficial

