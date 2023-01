Kanye West se casa y aseguran que es igualita a Kim Kardashian

Luego de desaparecer por semanas del ojo público, Kanye West está de vuelta con la noticia de su nuevo matrimonio con una de sus empleadas en Yeezy, 18 años menor que él.

El rapero se volvió a casar con la jefa de arquitectura de Yeezy, llamada Bianca Censori. Las alarmas saltaron tras ser visto con una mujer misteriosa, desayunando y caminando de la mano por Beverly Hills.

Medios internacionales dieron a conocer que la pareja contrajo nupcias en una elegante y lujosa ceremonia llevada a cabo en Amangiri, el resort favorito de las millonarias estrellas de Hollywood en Utah.

Meet Kanye West's new Aussie "WIFE" Bianca Censori – who looks like Kim Kardashianhttps://t.co/kN9tKeulHZ#EntertainmentNews pic.twitter.com/Zr1JcqC8Fm

— NowMyNews (@NowMyNews) January 16, 2023