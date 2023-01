El Shakhtar donará más de 20 millones de dólares a los soldados ucranianos

A través de su presidente, el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk anunció que donará 25 millones de dólares hacia los soldados de su país, quienes día con día defienden a su país de la invasión rusa. El donativo surge tras la venta del joven Mykhailo Mudryk al Chelsea por una cifra que podría llegar hasta los 100 millones de euros.

“Asignaré 25 millones de dólares (23,11 millones de euros) para ayudar a nuestros soldados, a sus familias y a los que nos defienden”, anunció el presidente del club ucraniano, Rinat Akhmetov, en un comunicado. “El dinero será utilizado con diferentes fines: para asistencia médica, prótesis y apoyo psicológico”, añadió.

Rinat Akhmetov allocated $25 million to help Ukrainian warriors and defenders, as well as their families.

The #Shakhtar president’s statement regarding the transfer of Mykhailo #Mudryk and launch of the Heart of Azovstal project ⬇️https://t.co/H9Cml1bBRx

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) January 16, 2023