La astronómica cifra del fichaje de Mykhailo Mudryk por el Chelsea

Este domingo se hizo oficial el fichaje del ucraniano Mykhailo Mudryk con el Chelsea por los próximos 8 años y medio, el extremo por izquierda aterriza en Stamford Bridge tras su paso por el Shakhtar y se une al proyecto del cuadro inglés que ya ha superado los 12 fichajes en la actual temporada.

Mudryk llega por una cifra récord a la Premier League, con un coste de traspaso de 70 millones, el Shakhtar podría llegar a recibir hasta 100 millones de euros debido a que ambos clubes han acordado una serie de bonus que en su máximo punto podrían alcanzar los 30 millones.

Mykhailo Mudryk has finalised his move from Shakhtar Donetsk after agreeing personal terms with the Blues. 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023