Presidente de Comunicaciones sobre el caso Riascos: “Es lamentable esta situación”

Comunicaciones es noticia este martes luego de que a primera hora notificasen a su afición el despido del jugador Duvier Riascos, quien luego de 7 días como crema dejó la institución por problemas disciplinarios. Ante esta situación, Juan Leonel García, presidente del club, habló sobre la salida del jugador colombiano de 36 años durante una charla con las Voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas.

“No somos de la línea de desvelar toda la situación, son cosas que pasan dentro del club. Fue un tema disciplinario que no se puede dejar pasar”, comentó García.

“Aquí no se ven nombres, currículums, prestigio y honor, simplemente si se rompe el reglamento se deberán tomar decisiones. Hay que anteponer al club. Asumo la responsabilidad como dirigente y por eso hay que actuar a tiempo. Es lamentable que haya pasado esta situación”, expresó.

¿El despido se dio en buen momento?

El presidente de Comunicaciones no brindó más detalles sobre los actos que llevaron al despido al jugador, pero comentó que antes de cualquier futbolista se debe anteponer el club y aceptó la responsabilidad en el fichaje del futbolista que llegaba como jugador estelar para el Clausura 2023.

“No me atrevo a decir que es bueno que haya pasado en este momento, simplemente no debería pasar nunca. Todos los seres humanos podemos equivocarnos y creo que tenemos derecho a reivindicarnos. Todos tenemos antecedentes en la vida y no porque sucedió algo en el pasado vamos a juzgar”, respondió el presidente crema.

La decisión no afectará económicamente a Comunicaciones…

“La decisión no tiene ningún problema económico, tenemos una política ante estos actos. No dio tiempo a terminar el proceso de inscripción y estábamos en el momento justo de tomar las decisiones”, comentó.

Comunicaciones buscará un nuevo delantero en el mercado

El perfil futbolístico de Riascos, aunque probablemente con menor edad, será el tipo de jugador a por el que se lanzará al mercado el cuadro crema, esto según lo confesó García, quien dijo que el colombiano “era el jugador que nos servía, venía de hacer 8 goles en su país”.

“Esa es la línea de delantero que buscamos, pero el mercado está complicado. No es como cuando termina la temporada de FIFA. No quisiéramos correr para fichar a un jugador a la carrera, hay algunas carpetas sobre la mesa, pero de momento confiamos en Londoño y tenemos a otros jugadores como Andrés Lezcano. Hay tiempo, las inscripciones ordinarias termina el 27 de enero”, expresó García.

El fichaje del nuevo delantero crema, que realizarán este mes, no será el único movimiento para Comunicaciones, ya que Juan Leonel García también confirmó que en los próximos días podrán cerrar el fichaje de un volante ofensivo nacional.