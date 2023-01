Djokovic sufre más de la cuenta para pasar de ronda en el Australian Open

El serbio Novak Djokovic aseguró el jueves su pase a la tercera ronda del Abierto de Australia después de un encuentro más complicado de lo esperado contra el francés Enzo Couacaud, número 191 del mundo, por 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-0.

Lo que parecía un trámite para el nueve veces campeón en Melbourne se complicó en un sorprendente segundo set, donde el francés se rebeló y con un poderoso servicio terminó llevando al desempate a un Djokovic renqueante de una lesión en la pierna.

Novak moves on 💪

The 9x champion beats Couacaud 6-1 6-7(5) 6-2 6-0 and will play Grigor Dimitrov in the third round.@DjokerNole • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/VMOcZklPlC

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023