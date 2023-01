Estampida deja un fallecido en estadio de futbol en Irak

Una persona murió y “decenas” resultaron heridas el jueves en una estampida frente a un estadio de fútbol en Irak donde se disputará la final de la Copa del Golfo, informaron fuentes médicas y de seguridad. Miles de aficionados sin entradas se agolparon desde la madrugada frente a las puertas del estadio de Basora (sur) con la esperanza de asistir al partido entre Irak y Omán.

“Hay un muerto y decenas de heridos leves”, señaló una fuente médica a la AFP, que pidió el anonimato.

Un funcionario del ministerio del Interior confirmó el balance, explicando que la multitud se debía a “un gran número de aficionados, en particular personas sin billetes de entrada, que se reunieron desde la mañana e intentaron entrar” en el estadio.

Según un fotógrafo de la AFP en el interior del complejo deportivo, las verjas estaban cerradas cuando la estampida tuvo lugar. Dijo haber oído sirenas de numerosas ambulancias llegadas para socorrer a los heridos.

En fotos publicadas en las redes sociales, se puede observar como una marea humana trata de alcanzar el estadio.

El Primer Ministro Mohamed Chia al-Soudani anunció estar desplazándose al lugar del suceso, según un comunicado de su oficina.

Presidió “una reunión urgente en presencia de ciertos ministros y del gobernador de Basora”, organizada “para discutir las medidas especiales para la final de la 25ª Copa del Golfo”, según la misma fuente.

El ejército iraquí llamó en un comunicado a que los iraquíes “respeten las instrucciones” de seguridad respecto al acceso a los estadios, para “clausurar el campeonato de una manera civilizada que honre a Irak”.

Este país maltratado por cuatro décadas de conflicto, apostó con fuerza por la 25ª Copa del Golfo de fútbol en Basora para recuperar su imagen, luego de años sin poder organizar partidos internacionales debido a las condiciones de seguridad.

Es la primera vez desde 1979 que la Copa del Golfo, evento bienal, se celebra en suelo iraquí.

Pero varios problemas logísticos han ensombrecido el torneo desde la ceremonia de apertura, hace dos semanas. Se rechazó la entrada a miles de aficionados, algunos de ellos en posesión de entradas, y a periodistas correctamente acreditados sin motivo preciso.

El torneo reúne a ocho países (Irak, Kuwait, Omán, Arabia Saudita, Baréin, Catar, Yemen y Emiratos Árabes Unidos) e Irak logró clasificarse para la final, que debe celebrarse en la noche del jueves contra Omán.

Thousands of people were at the Basra International Stadium in the southern Iraqi city hours ahead of the Arabian Gulf Cup final match between Iraq and Oman on Thursday, triggering a deadly stampede. pic.twitter.com/fl2rBdLRwq

— Doha News (@dohanews) January 19, 2023