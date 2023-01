Erling Haaland firma otra maravillosa jornada en la Premier League

El Etihad Stadium fue testigo de otra proeza hecha por el noruego Erling Haaland, quien gracias a sus tres goles ante el Wolverhampton Wanderers le dio un gran triunfo al Manchester City en la fecha 20 de la liga inglesa, competencia en la cual el Arsenal continúa como líder.

El concierto de goles de Haaland comenzó a los 40’ tras aprovechar la asistencia de Kevin De Bruyne para el 1-0. A los 50’, el noruego firmó el 2-0 gracias a un penalti. Por último, el aspirante al trofeo The Best de la FIFA hizo el 3-0 a los 54′ gracias al pase de Riyad Karim Mahrez.

Erling Haaland abandonó el terreno de juego por decisión de Pep Guardiola al 61’. Este triunfo del City deja al club que dirige el español en segundo lugar con 45 unidades.

Tripletes

La corta carrera como futbolista de Erling Haaland le ha dado a sus 22 años satisfactorios números. Entre estos, aparece el listado de tripletes que recuerda la cuenta de Twitter Invictos.

Son en total 16 tripletes los hechos por Haaland: cinco con RB Salzburgo, cuatro con el Borussia Dortmund y otros cuatro con Manchester City. Además, hizo dos con la selección de Noruega y uno con el Molde.

Actualmente, Erling está nominado al Trofeo FIFA The Best a mejor jugador del año 2022. En ese listado, recientemente develado, Haaland compite con futbolista como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Karim Benzema, Luka Modric, entre otros.

Este domingo, el Arsenal recibe al Manchester United, partido del cual estará muy pendiente el Manchester City.

Arsenal, actualmente líder de la Premier League con 18 partidos de los 20 disputados, suma 47 puntos, dos menos que Manchester City.

¿Cómo vas a llevar más goles (25) que partidos (19) en la presente Premier League? ¿Cómo vas a registrar más anotaciones (31) que encuentros (25) en tu primera temporada con el Manchester City? Destrozando el fútbol más competitivo del planeta. Lo de Haaland NO TIENE SENTIDO. pic.twitter.com/kA7lODzfQP — Invictos (@InvictosSomos) January 22, 2023