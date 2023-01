A sus 47 años, Aracely Arámbula deja con la boca abierta a sus fans con esta coqueta foto

Aracely Arámbula es una de las famosas que se sumó a las repercusiones de la canción “BZRP Music Sessions 53”, lanzada por Shakira. Derivado de lo anterior, la famosa compartió en su cuenta de Tik Tok un playback, en donde se le ve cantando con mucho énfasis un fragmento del hit del momento.

La canción es un material que ha generado diversas reacciones en todo el mundo y actualmente ocupan los primeros lugares en los charts. Hay quienes aceptan y otros que critican, y así se van enlistando en los Team Shakira y Team Piqué.

Las indirectas que la colombiana lanzó al ex futbolista del Barcelona parecen identificar a muchas mujeres que han pasado lo que ventiló Shakira y por ello se han hecho eco del tema. Aquí es donde aparece Arámbula como una de las famosas que han tomado posición tras la publicación del tema.

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y así desató un sinfín de comentarios que relacionan su “desahogo” por su frustrada relación con Luis Miguel. Arámbula y “El Rey Sol” tuvieron una relación de cinco años y fruto de ese amor tuvieron dos hijos.

Tras separarse, la actriz mexicana se levantó en lucha al afirmar que el cantante no le pasaba el dinero correspondiente a la manutención de los dos niños. El debate lleva tiempo y hace poco un amigo de Luis Miguel manifestó que esa deuda ya estaba saldada.

La atractiva foto de Aracely Arámbula

Pero eso no fue todo, después hizo una delirante publicación desde su cuenta oficial de Instagram. En la imagen, la famosa actriz mexicana aparece luciendo un coqueto conjunto con el que muestra su escultural figura.

No cabe duda que a sus 47 años, la mexicana luce mejor que nunca.