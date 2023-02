Real Madrid confirma su primera incorporación para la próxima temporada

El Real Madrid fichó al lateral izquierdo del Rayo Vallecano Fran García, que se unirá al equipo merengue a final de temporada, confirmaron el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, y el técnico Carlo Ancelotti.

“Hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid, Fran García irá a final de año”, dijo Martín Presa, en declaraciones a la cadena Cope en la madrugada de este miércoles. “Está creciendo y creo que le puede dar cosas al Real Madrid”, añadió Presa, aunque ninguno de los dos equipos ha hecho ningún anuncio oficial.

