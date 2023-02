La respuesta de Karol G a fan que criticó su “barriguita” en sexy foto

No cabe duda que Karol G está en el mejor momento de su carrera, pues terminó un 2022 con dos giras sold out y con varias canciones en el top de lo más escuchado, como Provenza, Gatúbela y Cairo.

Y este 2023 viene por más, pues la cantante inició el año con buen pie y ya anunció varias canciones como ‘Mañana será bonito’ y ‘X si volvemos’, con Romeo Santos, además de una colaboración que ya estaría trabajando con Shakira, según confirmó recientemente Sony Music.

Ella encendió las redes con el detrás de cámaras su nueva canción ‘Por si volvemos’. Sin embargo, hubo quienes criticaron su cuerpo. La colombiana, de 31 años, respondió al ‘hate’ que recibió por su “barriguita” y dejó un mensaje de amor propio a todos sus fans.

“Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorecen en nada y se le ve una barriguita. No es que me caigan, pues que es mi humilde opinión”, escribió la persona a lo que ella respondió:

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas no se trata de si me favorece o no el cuerpo por que pues, es mi cuerpo y es así… entonces para que buscar que me quede diferente si ES ASí 19 y la barriguita fue por el Hot dogsito que me regaló alguien estos días en un show … aunque real hace mucho no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse mas grandecita todavía”.