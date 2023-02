NFL Honors: Patrick Mahomes el favorito de los analistas

Este jueves 9 de febrero se realizará la décimo segunda edición anual de NFL Honors, la cual será transmitida por NBC para Estados Unidos. El evento está programado para las 19:00 horas en el Symphony Hall en Phoenix.

NFL Honors tendrá en este año 2023, la presentación del anuncio de los premios de Associated Press y la clase más nueva del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional.

Antes de que se entregue el premio oficial, los expertos en el futbol americano han proporcionan sus votos entre los finalistas para los ocho premios individuales importantes.

Las categorías más importantes del NFL Honors son: Mejor jugador, Jugador ofensivo del año, Jugador defensivo del año, Novato ofensivo del año, Novato defensivo del año, Regreso al jugador del año, Entrenador del año y Entrenador asistente del año.

Who should be named the 2022 AP Comeback Player of the Year?

📺: #NFLHonors — Thursday, Feb. 9 at 9pm ET on NBC pic.twitter.com/jDO7ODNXg1

— NFL (@NFL) January 25, 2023