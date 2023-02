“¿Tiene 16 años?” Alaska sorprende a sus fans al lucirse sin maquillaje

Alaska ha dado de qué hablar tras lucirse sin maquillaje. La cantante se mostraba hace unos días con la cara lavada, después de someterse a un tratamiento de belleza. María Olvido Gara Jova, su nombre real, es una cantante hispano-mexicana, fue una de las fundadoras de La Movida Madrileña, el movimiento cultural y artístico que siguió al final de la España franquista. Actualmente tiene 59 años.

Sus millones de fans se han acostumbrado a verla deslumbrante en las alfombras rojas y en los conciertos. Sin embargo, ahora ha llamado la atención pues nunca se le había visto al natural.

Un usuario de Twitter fue el que compartió el video y comentó: “Ella está entre los 16 y los 66 años”. En las imágenes, Alaska explica el tratamiento ‘beauty’ que acaba de realizarse para dejar la piel tersa y suave y el cual, según se escucha que comenta, ya se ha realizado en más de una ocasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial)

“Literalmente tiene cara de 16 años, la he reconocido cuando ha empezado a hablar”, “Ella cumple los años hacía atrás”, “Necesito el ADN de esta mujer”, “Por favor, que me diga su secreto”, “De verdad tiene el rostro así o es filtro, que alguien me explique”, “Qué joven se mira”, “Tiene 59 años esto no puede ser verdad”, fueron algunas reacciones.

ella está entre los 16 y los 66 años💋❤️ pic.twitter.com/PNFWupcl3L — bakair (@bakairr) January 24, 2023

La intérprete de “A Quien Le Importa” es una mujer muy activa en su cuenta de Instagram en la que se muestra en diferentes facetas de su día a día. La última de ellas, rescatando un par de imágenes de la celebración del Año Nuevo y sorprendiéndose de lo rápido que pasa el tiempo.

Lee también: ►Se cancela concierto de Caló y The Sacados en Guatemala