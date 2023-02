Guatemala Sub-20: Faltan 100 días para el Mundial Indonesia 2023

Faltan 100 días para que se inicia la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023 (entre el 20 de mayo y el 11 de junio), evento en el cual la Selección Nacional de Guatemala Sub-20 tendrá participación por segunda vez en su historia.

Este día, la FIFA llevó a cabo un acto en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta para dar comienzo con el conteo regresivo para la gran cita, en la que se conocerán las estrellas del mañana.

1️⃣0️⃣0️⃣ days to go! 🏆

Which future legends will star at the FIFA U-20 World Cup Indonesia 2023? 🇮🇩

Here's everything you need to know, including how to register for tickets ⬇️

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 9, 2023