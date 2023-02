El United tendrá siete bajas para su cruce de Europa League ante el Barça

A menos de una semana para el cruce del clasificatorio a octavos de final de la Europa League entre Manchester United y FC Barcelona, Erik ten Hag confirmó las bajas de Antony, Anthony Martial y Scott McTominay, esta situación hace que para el cruce europeo el cuadro mancuniano pueda acumular hasta siete bajas.

Los nuevos nombres a la lista de bajas se unen a los lesionados Christian Eriksen y Donny van de Beek; y a los suspendidos Marcel Sabitzer y Lisandro Martínez, por lo que ten Hag tendrá que dar algunos retoques en su plantilla para el partido en el Camp Nou del próximo jueves, aunque previo tendrá actividad este domingo ante el Leeds United.

“Obviamente, tenemos algunos días, pero no espero que vuelvan a tiempo contra el Leeds. ¿Barcelona? Creo que la misma respuesta. No puedo asegurarlo, pero no espero que lleguen, aún así espero que no surjan nuevos inconvenientes en el equipo”, expresó ten Hag.