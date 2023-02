Guatemala busca sorprender a México en el Premundial Sub-17

La Selección Nacional Sub-17 de Guatemala enfrentará este día el duelo más complicado del Premundial Sub-17, el cual se realiza en nuestro país. Los guatemaltecos medirán fuerzas ante los mexicanos a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores de la zona 5 capitalina.

Los dirigidos por Marvin Cabrera intentarán hacer el partido de sus vidas ante un rival, como lo reconocieron los propios jugadores nacionales, es una potencia en el área y que a nivel de esta categoría han alcanzado dos Copas del Mundo de la FIFA.

El antecedente previo a este duelo es que México viene de golear 9-0 a Curazao y Guatemala de caer ante Panamá 1-0. Los mexicanos clasificarán a octavos de final con el empate o victoria. Independientemente al resultado, la “Bicolor” tendrá su última oportunidad de buscar su boleto a la siguiente ronda este miércoles cuando se mida a Curazao.

Cabrera, técnico mexicano que guía a los guatemaltecos, lamentó la derrota en el debut, y señaló que “no era el resultado que estábamos esperando”. Asimismo, dejó en claro que el objetivo de él y del grupo de seleccionados es clasificar a la siguiente ronda del Premundial.

Si México y Panamá ganan sus partidos estarán clasificados a los octavos de final.

El Campeonato Masculino Sub-17 de Concacaf Guatemala 2023 se inició el sábado 11 de febrero y culminará el próximo domingo 26 de este mes. El torneo juvenil otorgará a los cuatro semifinalistas boletos a la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2023.

Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores

Estadio Pensativo

Las goleadas que se han dado hasta el momento en el Premundial Sub-17 son México 9-0 Curazao, Honduras 6-1 Surinam y Estados Unidos 5-0 Barbados. No se registra ningún empate.

Day 3️⃣ of #CU17C is here! Don't miss any of today's matches ⬇️

Check last results 🔗 https://t.co/PgMT0vdmGS pic.twitter.com/bQrjpkVKGS

— Concacaf (@Concacaf) February 13, 2023