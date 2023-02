Olger Escobar agradece el apoyo de la afición en el Premundial

Este miércoles llegó el día clave para Guatemala, la Azul y Blanco se enfrentó a Curazao por la tercera jornada del Premundial de Concacaf, en este juego solo servía sumar (empate o victoria) para avanzar de ronda de la competencia. Todo salió conforme a lo esperado y gracias a una estelar actuación de Olger Escobar, Guatemala avanzó de ronda.

Con el triunfo ante Curazao (8-3), la Azul y Blanco selló su pase a los octavos de final del Premundial Sub-17 de Concacaf finalizando en la tercera posición del Grupo E, en la próxima ronda se enfrentará al segundo lugar del Grupo G (Costa Rica, Jamaica, Cuba o Guadalupe). De avanzar a cuartos, se jugaría la clasificación al Mundial ante el vencedor del cruce entre el primer lugar del Grupo F (Estados Unidos) contra República Dominicana.

📺 Watch the highlights of the @fedefut_oficial's 🇬🇹 victory against Curaçao 🇨🇼

📰 https://t.co/xDfPgZzNJX 👈#CU17C pic.twitter.com/tjKnCweGF4

— Concacaf (@Concacaf) February 16, 2023