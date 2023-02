Marvin Cabrera: “La gente creía que era una obligación clasificar por estar de locales”

Luego de la eliminación de Guatemala en cuartos de final del Premundial Sub-17 ante Estados Unidos, resultado que los deja sin clasificación al Mundial de Perú 2023, el técnico de la bicolor Marvin Cabrera mostró sus opiniones sobre el campeonato realizado por sus juveniles.

Cabrera, quien espera seguir al frente del combinado Sub-17, afronta la realidad del rival en cuartos de final tras el irregular inicio de Premundial con las derrotas ante Panamá y México, y comenta que a pesar de estar jugando en casa, Guatemala no estaba obligada a clasificar al Mundial de la categoría.

#VamosGuate | "Estamos en el camino", estas fueron las palabras de Marvin Cabrera tras la eliminación de Guatemala en cuartos de final del Premundial Sub-17 ❌🏆 ➡ https://t.co/GbrvXPtwWw 📹 @noel_solis pic.twitter.com/dy1oKSVRT4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) February 22, 2023

Cabrera comentó que no piensa en el tópico del “hubiera” tras ser consultado sobre lo que pudo haber cambiado el camino de Guatemala en el Premundial en caso de derrotar a Panamá. “Los supuestos en la vida no existen, no hay que soñar, eso nos tocó y fue lo que pasó. Nos enfrentamos a rivales complicados del área, si nos damos cuenta Panamá, México y nosotros estábamos en cuartos de final. Estuvimos en un grupo complejo, fue difícil”, respondió Cabrera.

Marvin Cabrera confía seguir en el proyecto de selección nacional