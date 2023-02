Cascada se derrumba: reportan turistas muertos y heridos (VIDEO)

Al menos una persona fallecida y cuatro heridos es el saldo que dejó un deslizamiento de tierra sobre una cascada del parque natural Sedudo Waterfall, en el poblado de Java Orientar, Indonesia. De acuerdo con el reporte de medios internacionales, un turista falleció debido a una fractura en el cráneo.

En redes sociales circula un video que muestra cómo cinco personas disfrutaban de la caída del agua de la cascada, cuando de repente un alud de tierra y piedras cayó encima de ellas. Según se aprecia en las imágenes, se trataba de cuatro hombres y una mujer, que pasaban un rato relajándose en el agua fresca que caía de la cascada.

De acuerdo con la policía local, una persona falleció debido a una fractura en la cabeza, mientras que las otras personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales cercanos. Todo apunta a que un pino cayó en la parte superior de la cascada, lo que provocó que una gran cantidad de piedras se removieran de la superficie, lo que ocasionó, a su vez, que el alud cayera sobre los turistas.

⚡️Jakarta, Indonesia. Tourist killed by landslide in at waterfall.

Acting Head of the BNPB Disaster Data, Information and Communication Center, Abdul Muhari, explained that this incident was triggered by unstable soil conditions that resulted in landslides. pic.twitter.com/NgN7kXdEzn

— 🇮🇳pprofessor 🇮🇳 (@Thheprofessor) February 20, 2023