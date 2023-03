Viuda de Kobe Bryant con millonaria indemnización por filtración de fotos del accidente

El 26 de enero de 2020, Kobe Bryant, su hija Gianna, de 13 años, y otras siete personas murieron cuando su helicóptero se estrelló en una colina cerca de Los Ángeles, California (oeste de Estados Unidos).

La policía y los bomberos tomaron fotos en el lugar, incluidas imágenes de los cuerpos mutilados de Kobe y de su hija. Algunas de esas imágenes se mostraron o se enviaron a familiares o amigos del deportista.

JUST IN: Vanessa Bryant awarded $29 million settlement in Lawsuit against LA County over helicopter crash photos. pic.twitter.com/soKuq7yNR6

— Daily Loud (@DailyLoud) March 1, 2023