Un periodista y amigo de Gerard Piqué sacó a luz que Shakira también habría sido infiel e incluso mucho antes de que el ex del Barcelona empezara a salir con Clara Chía. El comunicador Jordi Basté, en entrevista con Oriol Nolis en el programa TVE-Catalunya, reveló que considera injusto como se ha tratado al exfutbolista, quien ha quedado como “el malo de la película”, y primero se debería escuchar su versión de la historia.

“Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque a la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán. Y quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal”, expresó el amigo del futbolista.

Asimismo, insistió que las cosas habrían sido contrarias a cómo se han contado, y aprovechó para destapar una intimidad de Shakira que hace tras cada comida en restaurantes.

Reminiscing moments at the TQG shoot pic.twitter.com/SFtBgTNkYU

Basté aseguró que comer con Shakira tiene que ser una aventura. “Es maniática, diva, jefa y peinada en el lavabo a todas horas. Antes muerta que salir despeinada en una foto”.

“Conozco a Shakira pero mi amigo es Piqué. ¿Un momento divertido que yo haya pasado con Shakira? Una cosa que me di cuenta, una tontería: ella es una profesional y después de comer va al lavabo a peinarse porque sabe perfectamente que todo el mundo le pedirá fotos desde donde se sienta hasta la puerta. No he cocinado para ellos, he coincidido con los dos quizás 3 o 4 veces”, contó.