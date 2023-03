Premios Oscar 2023: ellos fueron los ganadores de la noche

La 95º Edición de los Premios Oscars brindó a sus espectadores muchas sorpresas. De una alfombra champán que sorprendió con las mejores galas de las celebridades, como excelentes interpretaciones y premiaciones durante la noche.

La gala se celebró este 12 de marzo de 2023. La 95º Edición de los Premios de la Academia del cine de Hollywood tuvo lugar en el Dolby Theatre de Los Angeles. Ellos fueron todos los ganadores:

Mejor Película Animada – Pinocchio de Guillermo del Toro

¡Lo logra! El #Oscars a Mejor Película Animada es para Pinocho de Guillermo del Toro. El director y la producción tardaron 15 años en realizarla. #Oscars95 @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/CBTuN4e57b — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Actor de Reparto – Ke Huy Quan

“Mi mamá tiene 84 años y está en casa viéndome ¡Mamá acabo de ganar un Oscar”, comentó Ke Huy Quan, ganador de Mejor Actor de Reparto por “Everything Everywhere All at Once”. #Oscars #Oscars95 @EmisorasUnidas @PublinewsGT pic.twitter.com/mWS92cZGM1 — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Actriz de Reparto – Jamie Lee Curtis

El #Oscars a Mejor Actriz de Reparto es para Jamie Lee Curtis por su papel en “Everything Everywhere All at Once” ¡Enhorabuena! @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/THFPxGyTSh — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor documental – Navalny

El #Oscars a Mejor Documental es para #Navalny. El mismo narra los detalles del intento de asesinato del líder de la oposición rusa y excandidato presidencial Alexei Navalny en 2020. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/JIL4AmzSNY — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor cortometraje – An Irish Goodbye

Mejor cinematografía – “All Quiet on the Western Front”, James Friend

Mejor Fotografía – James Friend por “All Quiet on the Western Front”

Mejor maquillaje y peinado – “The Whale”

El #Oscars para el Mejor maquillaje y peinado lo obtiene “The Whale,” Adrien Morot, Judy Chin and Anne Marie Bradley. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/wQV9e9zFew — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor vestuario – Black Panther: Wakanda Forever

Mejor película extranjera – Sin novedad en el frente

Mejor Banda Sonora – Volker Bertelmann por “Sin novedad en el frente”

Mejores efectos visuales – “Avatar: The Way of Water”

El #Oscars para Mejores efectos visuales se lo lleva “Avatar: The Way of Water” – Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon and Daniel Barrett ¡Increíble! @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/c1CfqCh45C — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor guion original – “Everything Everywhere All at Once”

#Oscars ¡Otro premio más! El Mejor guion original es para “Everything Everywhere All at Once” escrito por Daniel Kwan y Daniel Scheinert. @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/nztkNnqwfq — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor sonido – “Top Gun: Maverick”

El #Oscars para Mejor sonido se lo lleva “Top Gun: Maverick” – Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon and Mark Taylor ¿Se lo merecía? @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/JYgEcaPENF — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Canción – “Naatu Naatu” de “RRR”

Mejor edición – “Everything Everywhere All at Once”

Mejor Dirección lo gana Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”)

¡Uno de los premios más esperados! El #Oscars para Mejor Dirección lo gana Daniel Kwan y Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”). @EmisorasUnidas @PublinewsGT #Oscars95 pic.twitter.com/3b2AvzXgWM — Sandy Sandoval (@SSandoval_EUD) March 13, 2023

Mejor Actor – Brendan Fraser por The Whale

Mejor Actriz – Michelle Yeoh

Mejor Película – “Everything Everywhere All at Once”

