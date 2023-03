Morata rescata al Atlético, que se afianza en el podio

El equipo rojiblanco es tercero con 48 puntos, tres más que la Real Sociedad, aunque tiene a los dos primeros clasificados fuera de alcance. Es de recordar que el líder es Barcelona con 65 unidades y el Real Madrid segundo con 56 antes del clásico del próximo domingo en el Camp Nou.

Poco futbol propusieron ambos equipos en Montilivi y el duelo se acabó decidiendo en la última acción. La misma vino acompañada por el suspenso que suele darle el VAR. Morata, que había comenzado de nuevo en el banquillo, remató solo en el segundo palo un lanzamiento de córner que había desviado Correa y el árbitro esperó a confirmar la posición correcta del internacional español para validar el tanto.

Fue quizá demasiado premio para el equipo de Diego Simeone, que fue de más a menos a medida que avanzó el encuentro.

Tras un primer remate del Girona por medio del volante argentino ‘Taty’ Castellanos (10′), el Atlético dispuso de las mejores ocasiones para haber llegado con ventaja a la pausa, pero ni el francés Antoine Griezmann (21′) ni el belga Yannick Carrasco (26′) transformaron en gol los dos acercamientos más peligrosos del equipo de Simeone al arco catalán.

Marcos Llorente probó de nuevo al portero argentino Paulo Gazzaniga con un potente disparo (47′), pero prácticamente se acabó en ese momento el ímpetu ofensivo madrileño.

El Girona dio un paso adelante y cerca estuvo de adelantarse en el marcador, pero apareció el portero esloveno Jan Oblak para mantener a cero la portería de su equipo, con buenas paradas en el 54′, 69′ y 83′.

Y al final apareció Morata para decidir el partido con el único gol anotado.

🚨| OFFICIAL: Álvaro Morata has been named man of the match. 🇪🇸 pic.twitter.com/kH0IDusH0Q

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 13, 2023