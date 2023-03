Surge video de brutal accidente de tránsito en Antigua Guatemala

La madrugada del lunes, 13 de marzo de 2023, se registró un brutal accidente de tránsito en la calle Ancha de los Herreros, en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde un automovilista ebrio y que se conducía a excesiva velocidad terminó volcado. Lo anterior quedó captado por las cámaras de videovigilancia de esa localidad.

El alcalde de la Antigua Guatemala, Víctor Hugo del Pozo, detalló que este fuerte accidente se registró a eso de las 1:53 horas del pasado lunes. Asimismo, confirmó que el piloto involucrado estaba alcoholizado y así condujo a excesiva velocidad.

“Muchá, si se echan los tragos no maneje. En su casa alguien los espera, Aunque ustedes no lo crean, alguien los espera aunque sea el chucho. Si toman, no manejen”, declaró Del Pozo.