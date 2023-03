Florentino Pérez responde a Laporta y no asistirá al Clásico

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no presenciará este domingo el partido de Liga contra el Barcelona en el Camp Nou, que llega empañado por el denominado ‘caso Negreira’, informaron fuentes del club azulgrana.

Pérez no se sentará en el palco junto a su homólogo del Barça, Joan Laporta, ni tampoco habrá la tradicional comida de directivas previa a los encuentros de Liga, añadieron las mismas fuentes.

‼️🇪🇸 Despite the ‘noise’ that was generated from Real Madrid’s participation against Barça in the Negreira case, the truth is that Florentino Pérez maintains contact with Joan Laporta. @voz_populi pic.twitter.com/RLE8hFPP48

— Madrid Xtra (@MadridXtra) March 19, 2023