Un miembro del sindicato Sud-Rail, herido el jueves durante una manifestación en París contra la reforma de las pensiones en Francia, perdió un ojo tras recibir una granada de las fuerzas de seguridad, dijo el sábado su organización.

L'horreur…

« Sébastien, un syndicaliste de SUD-Rail, cheminot depuis plus de 25 ans et père de trois enfants, a été éborgné par la police de Gérald #Darmanin et Laurent #Nunez. »

Soutien à lui et à ses proches.

CP @UnionSolidaires & @Fede_SUD_Rail #ViolencesPolicières pic.twitter.com/o8DpzrXT80

— Sud CT Brest (@SUD_CT_Brest) March 25, 2023