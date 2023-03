CACIF pide “reglas claras y transparencia” en el proceso electoral

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) hizo un llamado este miércoles, 29 de marzo de 2023, para que el proceso electoral se desarrolle con reglas claras y transparencia.

Por medio de un comunicado, el sector empresarial organizado destacó que los guatemaltecos buscan que prevalezca la democracia en el próximo proceso electoral. Asimismo, resaltó que es necesario que esta fase se lleve a cabo en libertad y en un ambiente pacífico.

En ese contexto, señaló también que es imperativo que se resuelvan conforme a Derecho las candidaturas en litigio.

Por aparte, el Cacif mencionó que en su momento se plantearon propuestas para enmendar las contingencias identificadas en la Ley Electoral y de Partidos Políticas; sin embargo, aseguró, no se atendieron los cambios que eran necesarios.

Hermann Girón, presidente del Cacif, se refirió recientemente al contenido de un comunicado difundido en el que esa entidad aseguró que es importante que los candidatos sean idóneos.

“Tenemos una historia en Guatemala en que personas han sido calificadas como no idóneas para la inscripción de candidaturas. (Además,) en procesos electorales anteriores, el TSE ha tomado las decisiones de no adjudicar diputaciones o alcaldías a candidatos electos cuando por alguna razón han sido considerados como no idóneos”, dijo.