¿Guatemala prohibirá TikTok? Esto se sabe

Francia se ha convertido en el último país en prohibir TikTok en los teléfonos de los empleados del gobierno debido a preocupaciones sobre “medidas de seguridad de datos insuficientes”. Aquel país también prohibió el uso “recreativo” de otras aplicaciones como Twitter, Instagram, Netflix y Candy Crush.

La prohibición entró en vigor el viernes, 24 de marzo de 2023, según el Ministerio de Transformación del Sector Público y Servicio Civil y el país se suma a otros que ya habían prohibido algunas aplicaciones. El gigante mundial de las redes sociales ha sido criticado y cuestionado por numerosos gobiernos de todo el mundo, incluidos los de Estados Unidos y el Reino Unido.

🇸🇪 Suecia, adoptó la medida promovida por Washington sobre censurar TikTok. El gobierno escandinavo, orientó a los miembros de las Fuerzas Armadas que el uso de la red social queda estrictamente prohibido por suponer “una amenaza para la seguridad”. ¿Qué opinas de esto? pic.twitter.com/YHuj89Of8A — JP+ (@jpmasespanol) March 29, 2023

TikTok prohibido en Reino Unido

La aplicación para compartir videos, propiedad de la compañía china ByteDance con sede en Pekín y domiciliada legalmente en las Islas Caimán, también fue prohibida en los teléfonos del gobierno del Reino Unido por “razones de seguridad”.

Durante años, los funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que los datos de la popular aplicación puedan caer en manos del gobierno chino.

Si bien ByteDance ha hecho todo lo posible para resolver demandas y apaciguar las preocupaciones, algunas naciones han decidido prohibirlo total o parcialmente.

¿De verdad TikTok va a ser prohibido en los Estados Unidos? Esto es todo lo que tienes que saber de última hora sobre lo que está pasando con la app adorada por millones de personas en ese país pic.twitter.com/hr32PZ1DDm — NowThis Español (@NowThisEspanol) March 28, 2023

Estados Unidos se ha respaldado una nueva legislación que vería una prohibición nacional de la plataforma, pero también surgieron temores el mes pasado.

El 28 de febrero, el gobierno de estadounidense reveló que había ordenado a todos sus empleados federales que eliminaran TikTok de sus teléfonos emitidos por el gobierno para proteger los datos confidenciales.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China criticó la medida y dijo: “Nos oponemos firmemente a esas acciones equivocadas. El gobierno de Estados Unidos debe respetar los principios de la economía de mercado y la competencia justa, dejar de reprimir a las empresas y proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para las empresas extranjeras”.

Países que han prohibido TikTok

Estos son los países que han prohibido parcial o totalmente TikTok:

Reino Unido

Francia

Dinamarca

Canadá

La Unión Europea

India

Taiwán

Pakistán

Afganistán

Irán

Sobre la polémica internacional respecto a TikTok, Guatemala no ha emitido una postura al respecto, por lo que no no existe tal prohibición en el país.

En ese sentido, México tampoco se sumará al número creciente de países que, en nombre de la seguridad, ha prohibido el uso de la aplicación en dispositivos.

México no se sumará al número creciente de países que, en nombre de la seguridad, ha prohibido el uso de la aplicación TikTok en dispositivos, declaró el presidente @lopezobrador_. El mandatario garantizó “libertad completa” en nuestro país. pic.twitter.com/Hsxs5cMkeR — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) March 28, 2023