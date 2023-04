Captan formación de feroces tornados y destrozos en Estados Unidos

Autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta por el paso de peligrosos tornados en los estados de Arkansas y Iowa; fenómenos meteorológicos que han sido captados en video, desde el momento exacto de su formación, hasta los daños que han dejado a su paso. Derivado de esto, el Gobierno estableció estado de emergencia y llamó a sus ciudadanos a estar alerta.

El tornado en Arkansas registrado durante este viernes, cobró la vida de tres personas, mientras que en los estados de Illinois e Indiana, tormentas severas dejaron tres muertos más, confirmaron autoridades por la madrugada de este sábado en Estados Unidos.

A través de redes sociales se han compartido imágenes del paso del tornado en la ciudad de Little Rock, Arkansas, la tarde de este viernes, 31 de marzo de 2023. Desde un hospital, una mujer evidenció el trayecto de la enorme columna de aire a gran velocidad, que ha sorprendido a los habitantes.

Mientras que otros habitantes mostraron el estado en el que se encuentran edificios, calles y vehículos; de acuerdo con medios locales, se reportan varios heridos, así como considerables daños materiales.

Por su parte, el alcalde de Little Rock, Frank Scott, informó que se comunicó con la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee, para solicitar la asistencia de la Guardia Nacional, como respuesta a la emergencia por el tornado.

La Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas declaró un evento con numerosas víctimas después de que un tornado “catastrófico” golpeó Little Rock, informó una emisora filial de CBS.

I have been in contact with Gov. @SarahHuckabee Sanders to request National Guard assistance with our response to the tornado emergency. Again, please stay away from the affected areas to allow emergency responders access.

— Frank Scott, Jr. (@FrankScottJr) March 31, 2023