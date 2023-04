Ana Obregón usa esperma congelado de su hijo fallecido para tener una hija

Hace unos días salió a la luz que Ana Obregón tuvo una hija a través de vientre subrogado. En España la renta de vientre es ilegal, por lo que tuvo a la pequeña en Estados Unidos.

La actriz española ocultó a todos, hasta a su representante y familiares que tendría una hija, por lo que la noticia causó conmoción, en especial porque la empresaria Carmen Lomana dio a conocer que la bebé había sido concebida con el esperma del hijo fallecido de ella.

Tal parece que Ana utilizó una muestra de semen congelado que tenía su hijo Alex Lequio para tener una nueva hija, usando presuntamente óvulos suyos, en Estados Unidos, donde la ley sí permite el alquiler de vientres.

“De lo que estoy segura es que a esta mujer portadora le han inseminado con el semen de su hijo. Lo tengo claro porque es lo único que veo que tiene razón de ser. Ana va a ser abuela y [su ex Alessandro] Lequio también. Pienso que ella, en su desesperación, habrá pensado que era la forma de seguir teniendo a su hijo”, dijo Lomana.

El exesposo de la exmodelo, Alessandro Lequio, confesó en una entrevista que él “lo sabía todo”, pero que no iba dar ningún otro tipo de declaración al respecto o hablar del tema por el bien de ambos; siendo él aparentemente el único que sabía de la renta de vientre.

El hijo de Ana Obregón, Alex Lequio perdió la vida en 2020 a causa de un tipo de cáncer, lo cual le causó una inmensa tristeza, quien había visto como única opción para mantener a su hijo ‘con vida’, el inseminarse con el esperma que tenía de él.

Ella ha optado por no dar declaraciones al respecto, y solo compartido un mensaje en redes sociales donde se mostró contenta por la nueva vida que llegó a sus brazos, con un tierno y polémico mensaje.

“¡Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad . Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir. Quiero agradeceros los miles de mensajes de cariño por la llegada de este bebé tan deseado en el mundo, que me ha devuelto las ganas de vivir. Quiero dejar claro que mis amigos del alma no sabían nada. Es mentira que ellos lo filtraron”, escribió junto a la etiqueta “Muero de amor”.