Hailey Bieber es criticada por vender “sexo” con sus nuevos labiales

Hailey Bieber llevó a cabo una sesión de fotos en traje de baño para promocionar la nueva colección de maquillaje y productos de belleza de su marca Rhode, incluido un labial de frutas veraniegas.

La modelo compartió en sus redes sociales algunas imágenes en donde vistió un diminuto y sexy bikini thong color dorado oscuro atado por los costados y un pequeño top tank multicolor tipo ciclista estampado con el nombre Sicilia por el frente.

Ambas prendas ayudaron a enmarcar el tonificado abdomen y a resaltar su piel bronceada. Y aunque quiso presumir su belleza y tonificada figura, los fanáticos la criticaron por sexualizar un cosmético y mostrarse “completamente sexual” para vender un labial.

Bajo la publicación de cuatro fotos, en las que hizo close up a su área del bikini y labios, los usuarios de Instagram comentaron:

Otros usuarios le preguntaron si estaba vendiendo su cuerpo o se estaba vendiendo sexo y estaba cubriendo su objetivo con un labial, mientras que otros sólo se burlaron por el empaque del labial, señalando que parece un “tampón” y una “prueba de embarazo”.

El drama entre el trío amoroso más mediático y polémico de la última década no parece llegar nunca a su fin. El cruce de insultos entre los fans de Selena Gomez y los de Hailey Bieber lleva repitiéndose sin descanso desde hace semanas.

La cantante compartió una publicación en su historia de Instagram este viernes para pedir compasión por Hailey debido a todo el odio que ha recibido en las últimas semanas. Además de su mensaje, comenzó a seguirla en Instagram.

Selena Gomez speaks out against the hate Hailey Bieber has been receiving:

“Hailey Bieber reached out to me and let me know that she has been receiving death threats and such hateful negativity. (…) I've always advocated for kindness and really want this all to stop. ❤️” pic.twitter.com/nNWA2ivqE0

— Pop Base (@PopBase) March 24, 2023